  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Wagner ne kadar maaş alıyor?

Yunanistan’da 2023’ün ilk çeyreğinde bilançosu: Göz göre göre binlerce lira altın satın aldılar!

Türk enerji devi yenilenebilir enerji hamlesi yaptı: Mercedes-Benz Türk’ün tesislerinde güneş enerjisi adımı

Ruslar'dan o şehrimizde petrol için Türkiye planı! Flaş karar, sürpriz mutabakat haberi verdi! Dünya devleri şaşkın

Hızlı taşıma devi Getir Fransa'da iflas başvurusu yaptı! Yüzlerce işçi maalesef işsiz kalacak

İsrail'den Türkiye'ye beklenmedik teklif! 'Yardımcı olun yapalım' demeye hazırlanıyorlar

Beylikdüzü'nde hırsız kadınlar, yakalanmamak için soyundu Görüntüler sosyal medyada olay oldu

Kadın balıkçı gemisi sahiplerine büyük yardım: bu yıl 4,1 milyon lira destek

Güney Sudan'dan dikkat çeken olay karar! Binlerce çocuğun okula kaydı için adım: 70 milyon ABD doları aştı

Deprem korkusu öyle bir şey yaptırdı ki... Gören inanamıyor bir daha bakıyor
Dünya Nasıl vurulduğu henüz bilinmiyor! Rusya'da esrarengiz patlama
Dünya

Nasıl vurulduğu henüz bilinmiyor! Rusya'da esrarengiz patlama

Yeniakit Publisher
2023-06-24 16:55:00 - 2023-06-24 16:56:04

Rus paralı asker grubu Wagner'in isyan başlattığı Rostov-on-Don kentinden sonra gözlerin çevrildiği Voronej’de bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldi. Deponun askeri helikopterle vurulduğu iddia edildi.

Rus ordusuna karşı isyan başlatan paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in Rostov-on-Don kentinden başkent Moskova’ya doğru ilerleme tehdidin ardından gözler Moskova'nın 500 kilometre güneyindeki Voronej kentine çevrildi. Kent merkezindeki bir akaryakıt deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamayla birlikte yükselen alevler gökyüzüne sardı. Voronej Valisi Aleksandr Gusev yaptığı açıklamada, "Voronej'deki Dimitrova Caddesi'nde bulunan bir yakıt deposunda çıkan yangın söndürülüyor. Olay yerinde 100'den fazla itfaiye ekibi ve 30'dan fazla yangın söndürme aracı çalışıyor. İlk bilgilere göre can kaybı yaşanmadı" dedi. Vali Gusev patlamanın nedenine yönelik bilgi paylaşmadı.

Akaryakıt deposunun helikopterle vurulduğu iddiası

Rus basınında çıkan haberlerde, patlamanın akaryakıt deposuna saldırı gerçekleştirildikten sonra meydana geldiği iddialarına ver verildi. Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılarak servis edilen haberlerde, akaryakıt deposuna önce KA-52 tipi askeri bir helikopterin yaklaştığı, sonra büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de bir helikopterin akaryakıt deposuna yaklaştığı, sonra büyük bir patlama olduğu görüldü.

Ayrıca Rostov bölgesindeki askeri binalarda kontrolü sağlayan Wagner savaşçılarının Voronej kentinde de görülmeye başladıkları ve Voronej'deki bazı askeri tesislerin kontrolünü ele geçirdiği iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23