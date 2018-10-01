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NASA’dan korkutan açıklama!

Amerika uzay ajansı NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin dünyaya yaklaştığını açıkladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:21
NASA’dan korkutan açıklama!

Asteroidin tam boyutu bilinmemekle beraber NASA’ya göre, uzunluğu 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Daily Express gazetesi, asteroidin yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra’daki Ferris Wheel’in yüksekliğini aşabileceğini belirtti.

Hareket ettiği hız saatte yaklaşık 36.700 mil (saatte yaklaşık 60.000 kilometre) olan SP1’in, dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim’de gerçekleşecek.

Asteroid dünyaya 0.03926 astronomik mesafeden yani Dünya’dan Ay’a olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeden geçecek.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 09:21
  1. NASA

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