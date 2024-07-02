NASA'dan dünyayı şoke eden açıklama: Okyanusu olan bir Dünya'ya ait

NASA, asteroit Bennu'dan alınan örneğin, erken güneş sistemi ve asteroitin nereden gelmiş olabileceği hakkında şaşırtıcı bulgular sağladı. NASA'nın asteroit örneklerini, türünün ilk bozulmamış örneği olarak nitelendirdi.

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroidine gidip geldiği yedi yıllık yolculuğun ardından, ilkel asteroidden topladığı kaya ve toprak örneklerini geçen yıl Utah çölüne bıraktı.

Kapağı örnek kutusundan dikkatlice çıkarmak biraz zaman aldı, ancak kapaktan çıkan ilk asteroit parçaları bile Dünya'daki tüm yaşam için gerekli bir element olan karbon bakımından zengindi.

NASA'nın OSIRIS-REx Örnek Analiz Ekibi'nden bilim insanları Bennu örneği ile ilgili ilk bulgularını yayınladılar.

ORGANİK BİLEŞİKLER BULUNDU!

Örnek ayrıca, uzay aracı görüntüleme ekibinin asteroit üzerindeki spektrum verileri aracılığıyla göremediği şaşırtıcı magnezyum-sodyum fosfat bulgusunu da içeriyordu.

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OSIRIS-REx, numuneyi toplamak için dokun ve git manevrasından önce asteroidin haritasını çıkarmak için birkaç yıl harcadı.

Central Florida Üniversitesi astronomi ve fizik profesörü Humberto Campins, OSIRIS-REx görevi sırasında OSIRIS-REX bilim ekibinde görev yaptı ve ekibin suyla reaksiyona giren hidratlı mineraller veya mineraller bulmayı beklediğini söyledi.

Yeni çalışmada yer almayan Campins, "Ancak magnezyum sodyum fosfatlar bir hidrasyon sürecinin sonucudur... Bennu'nun ebeveynindeki çok karmaşık bir sıvının, reaksiyonların veya kimyasal reaksiyonların göstergesidir" dedi ve ekledi

"Hâlâ anlamış değiliz. Bunun detaylı incelenmesi bize ebeveynde neler olup bittiği hakkında çok daha fazla şey söyleyecektir."

ASTEREOİD SU İLE KAPLI BİR DÜNYAYADAN GELMİŞ OLABİLİR

Bulgular, Bennu'nun ana dünyasının muhtemelen su içeren bir dünya olduğunu gösterdi.

"Bennu'daki diğer elementler ve bileşiklerle birlikte fosfatların varlığı ve durumu, asteroit için sulu bir geçmişe işaret ediyor," diyor makalenin başyazarı ve Tucson Arizona Üniversitesi'nde OSIRIS-REx'in baş araştırmacısı Dante Lauretta.

"Bennu potansiyel olarak bir zamanlar daha ıslak bir dünyanın parçası olabilirdi. Yine de bu hipotezin daha fazla araştırılması gerekiyor."

BENNU SADECE BAŞLANGIÇ

Son bulgular OSRIS-REx ekibinin Dünya'ya bir parça getirmek için doğru asteroidi seçtiğinin bir kanıtı. NASA'ya göre örnek analiz ekibi her hafta yeni bir şey buluyor.

Bennu'dan elde edilecek keşifler yakında küresel bir bilim girişimi haline gelecek.

ABD'de ve dünya çapında düzinelerce laboratuar, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nden Bennu örneklerinin parçalarını almaya hazırlanıyor.

Dünya'nın atmosferi veya diğer kirlilikler tarafından değiştirilmeden 4,5 milyar yıl önce yaratılmış bir asteroitin bozulmamış bir örneğine sahip olmak, bilim insanlarının Dünya'daki yaşamın nasıl oluştuğuna dair kritik soruları yanıtlamasına yardımcı olacak.

Campins, Bennu'nun "en karmaşık organik molekül ile ilk canlı hücre arasındaki adımın" ne olduğu şeklindeki önemli soruyu yanıtlamaya yardımcı olmasının mümkün olduğunu söyledi.