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Teknoloji NASA'da elektrik kesintisi! Astronotlarla iletişim kesildi
Teknoloji

NASA'da elektrik kesintisi! Astronotlarla iletişim kesildi

Yeniakit Publisher
2023-07-26 01:11:00 -
NASA'da elektrik kesintisi! Astronotlarla iletişim kesildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansında (NASA) yaşanan elektrik kesintisi, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile iletişim sekteye uğradı.

Texas'ın Houston kentindeki uzay merkezi Johnson Space Center'daki geliştirme çalışmaları esnasında meydana gelen elektrik kesintisinin ardından yedek sistemler devreye girdi.

Görev kontrol merkezi, UUİ'deki 7 astronotla kısa süreli iletişim sıkıntısı yaşadı.

UUİ program müdürü Joel Montalbano, yedek sistemlerin 90 dakika içinde tam kontrolü sağladığını belirterek astronotlar için herhangi bir tehlike oluşmadığını ve kesintinin 20'inci dakikasında astronotların durumdan haberdar edildiğini bildirdi.

Montalbano, kesintiden dolayı NASA'nın ilk kez yedek sistemlerini kullanmak zorunda kaldığını belirterek, günün sonunda elektrik kesintisine yol açan sorunun çözülmesini umduklarını ifade etti.
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