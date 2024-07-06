Nasa Uzay Ajansı açıkladı: Astronotlar uzayda 1 aydır mahsur! Sesiz kalan yetkililere dünyadan tepkiler arttı
Boeing'in iki Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotunu taşıyan Starliner mekiğinin Dünya'ya dönüşü sürekli erteleniyor. Ajanslar tedirgin öte yandan bilim camiasından tepki topladı! NASA, 1 aydır uzay istasyonundan dönemeyen astronotlar için kurtarma görevi düzenlemeye çalışıyor.
5 Haziran'da Dünya'dan ayrılan Starliner mekiği ve ekibinin dönüş tarihi, geçtiğimiz günlerde yine ertelendi.
Haziranın başında uzaya ulaşan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams, bir süre daha uzay istasyonunda kalmaya devam edecek.
Ne olmuştu
Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.
Astronotların sekiz gün sonra dönmeleri gerekiyordu, ancak itici sorunları ve helyum sızıntıları gecikmelere neden oldu.
NASA ve Boeing, endişelecek bir durum olmadığını, astronotların görevlerle meşgul olmaya devam ettiklerini söylüyor.
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NASA yetkilisi Steve Sitch, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın toplantısında, dönüş aracının çeşitli testlerden geçirildiğini ve bu testlerin birkaç hafta sürebileceğini söylemişti.
Astronotlar Wilmore ve Williams ise istasyonda yalnız değil; mevcut bir görev için orada bulunan Rus ve Amerikalı astronotlara katıldılar ve uzay ajansı yetkilileri malzeme sıkıntısı ya da acele etmelerini gerektirecek bir şey olmadığını söyledi.
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