ABD uçak gemisini bölgeden çekti! İran'dan olay gönderme: Yoruldum patron!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin Orta Doğu'da uzun süredir konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılarak Tayland'a yönelmesi İran'ın diline düştü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington'ın bölgedeki “güç gösterisinin” sona erdiğini savunarak dikkat çeken “Yoruldum patron” göndermesinde bulundu.
ABD donanmasının Orta Doğu'daki dikkat çeken hamlesinin ardından İran'dan alaycı bir açıklama geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını Washington'ın “güç gösterisinin sona ermesi” olarak değerlendirdi.
ABD'NİN HAMLESİ İRAN'IN DİLİNE DÜŞTÜ
Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin USS Abraham Lincoln'ü bölgeye “gücünü göstermek” amacıyla gönderdiğini savundu.
Geminin 200 günden uzun süre liman ziyareti gerçekleştirmeden görev yaptığını belirten İranlı Sözcü, USS Abraham Lincoln'ün mürettebatın dinlenmesi amacıyla Tayland'a yöneldiğini söyledi.
Ardından Washington'a yönelik dikkat çeken göndermesini yaptı:
“YORULDUM PATRON!”
Bekayi, uçak gemisinin önceki ve yeni görevini alaycı ifadelerle karşılaştırarak paylaşımını “Görev: Güç gösterisi. Mevcut görev: Tatil... Yoruldum patron.” sözleriyle tamamladı.
İranlı Sözcü'nün çıkışı kısa sürede dikkat çekerken USS Abraham Lincoln'ün bölgeden ayrılması da ABD'nin Orta Doğu'daki askeri konuşlanmasını yeniden gündeme taşıdı.
ABD: PLANLI ROTASYON
Öte yandan ABD Donanması, USS Abraham Lincoln'ün dönüşünü farklı bir çerçevede açıklıyor. ABD Donanması Bakan Vekili Hung Cao, 14 Ağustos'taki resmi açıklamasında geminin “planlı rotasyon” kapsamında yakında ülkeye döneceğini belirtmişti.
USS Abraham Lincoln yaklaşık 250 günlük uzun görevinin ardından bölgeden ayrılırken yerine USS George Washington gönderildi.
YENİ UÇAK GEMİSİ ORTA DOĞU'DA
ABD Donanmasının resmi kayıtlarına göre USS George Washington, 21 Ağustos itibarıyla ABD 5. Filosu'nun görev sahasında bulunuyordu. Donanma, geminin Orta Doğu'da “deniz güvenliği ve istikrarını desteklemek” amacıyla konuşlandırıldığını bildirdi.
Böylece Washington bölgedeki uçak gemisi varlığını sona erdirmek yerine Lincoln'ü George Washington ile değiştirmiş oldu.
Ancak İran cephesi Lincoln'ün ayrılışını ABD'nin “güç gösterisinin sona ermesi” şeklinde yorumlayarak Washington'a “Yoruldum patron” göndermesiyle karşılık verdi.