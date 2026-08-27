Ali Karahasanoğlu isim isim açıkladı: Bakın hangi gerçekleri gizliyorlar!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhuriyet, Sözcü, Karar, Milli Gazete ve Yeni Asya başta olmak üzere bazı medya kuruluşlarını gerçekleri gizlediklerinden dolayı sert eleştiriler yöneltti.

“CANLI YAYIN İSTEYENLER NEDEN BUNLARI HABER YAPMIYOR?”

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarının canlı yayınlanması yönündeki talepleri hatırlatan Karahasanoğlu, canlı yayını savunan medya kuruluşlarının duruşmalarda yaşanan bazı gelişmeleri okuyucularına aktarmadığını öne sürdü.

Karahasanoğlu, “Canlı yayın yapılsın talebinde samimi olmadıklarını da anlamış oluyoruz” diyerek, Hasan İmamoğlu'nun mahkemedeki cevaplarının ve A. İhsan Aktaş davasında CHP'li belediye başkanları hakkında verilen kararların muhalif basında gerektiği şekilde haberleştirilmediğini bir bir anlattı.

ALİHAN KURİŞ VE KUYTUL TEPKİSİ

Karahasanoğlu yazısında Alihan Kuriş ve Alpaslan Kuytul hakkındaki gelişmeler üzerinden de medya kuruluşlarını eleştirdi.

Muhalif medyanın siyasi hesaplarla bazı olayları görmezden geldiğini öne süren Karahasanoğlu, “Koltuk için, işinize gelenleri haber yapıyorsunuz, işinize gelmeyen devasa suçları görmezden geliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

SDG VE İYİ PARTİ ÇIKIŞI

Yazısının devamında SDG'nin kendisini feshettiğine ilişkin gelişmeye değinen Karahasanoğlu, emekli general Naim Babüroğlu, Emin Çölaşan ve Yeniçağ'ın geçmiş değerlendirmelerini de gündeme getirdi.

Karahasanoğlu ayrıca Malazgirt'in yıl dönümünde gerçekleştirilen programa değinerek Cumhurbaşkanı, MHP, BBP ve HÜDA PAR genel başkanlarının alanda bulunduğunu belirtti ve İYİ Parti yönetiminin katılmamasını sorguladı.

Yazısını İYİ Parti Genel Başkanı'nın nerede olduğunu sorarak tamamlayan Ali Karahasanoğlu, muhalif medya ve siyaset çevrelerinin yaşanan gelişmelere siyasi pozisyonlarına göre yaklaştığını yazarak önemli bilgiler paylaştı.

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