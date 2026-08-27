Ekrem İmamoğlu’nun ‘Yıldız’ından mahkemede şok itiraflar: “10 milyon doları sordu, ben şahit oldum”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davasının duruşmalarında sanıkların beyanları ve karşılıklı suçlamalar dikkat çekmeye devam ediyor.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında davanın önemli isimlerinden Ertan Yıldız’ın mahkeme salonundaki açıklamalarını ele aldı.

Övür, Yıldız’ın İBB’de Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden biri olduğunu belirterek, mahkemede verdiği ifadelerin hem hukuki hem de siyasi açıdan önem taşıdığını savundu.

ERTAN YILDIZ: SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM

Mahkemede ilk kez hakim karşısına çıkan Yıldız’ın daha önce soruşturma aşamasında verdiği ifadelerin arkasında durduğunu söylediği aktarıldı.

Mahmut Övür’ün yazısına göre Yıldız; Medya AŞ’deki yapılanmadan Bebek Otel’de gerçekleştirildiği öne sürülen yüzde 10’luk pazarlığa, Boğaziçi’ndeki yapılanmadan “adrese teslim” olduğunu iddia ettiği şartnamelere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Ancak duruşmaya damga vuran bölümlerden biri, Doğuş Holding’den 10 milyon dolar istendiği iddiasıyla ilgili sözleri oldu.

“10 MİLYON DOLARI SORDU”

Duruşma savcısı Yıldız’a 20 Mayıs 2025 tarihli ifadesindeki 10 milyon dolarlık rüşvet iddiasını sordu.

Yıldız, söz konusu konuşmanın Saraçhane’de gerçekleştirilen bir toplantıda geçtiğini ileri sürerek Ekrem İmamoğlu’nun paranın bir bölümünün nakit verilmesini istediğini iddia etti.

Yıldız, İmamoğlu’nun seçimlerin yaklaştığını belirterek konunun yeniden görüşülmesini istediğini öne sürdü ve konuşmaya ilişkin:

“Ben şahit oldum.”

Söz konusu anlatımlar Yıldız’ın mahkemedeki beyanları olup, iddialara ilişkin nihai hukuki değerlendirme mahkeme tarafından yapılacak.

AYKUT ERDOĞDU İLE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Duruşmada eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Ertan Yıldız arasında yaşanan diyalog da dikkat çekti.

Yıldız daha önce Erdoğdu’nun bir şirket adına çanta içerisinde 1 milyon 200 bin dolar rüşvet getirdiğini ve paranın Fatih Keleş tarafından alındığını iddia etmişti.

Mahkemede bu iddiasını yineleyen Yıldız’a Erdoğdu’nun önceki ifadesini hatırlatması üzerine Yıldız:

“Hem şirket yararı vardır hem de rüşvet almıştır.”

karşılığını verdi.

İMAMOĞLU’NA ATFEDİLEN “2 ALIR, 1 VERİR” SÖZÜ

Yıldız’ın mahkemede anlattığı bir başka konuşma da Mahmut Övür’ün yazısında yer aldı.

Yıldız, Ekrem İmamoğlu’nun kendisine Aykut Erdoğdu hakkında:

“Bu Aykut 2 alır, 1 verir. Dikkat edin.”

dediğini ileri sürdü.

MAHMUT ÖVÜR: REZİLLİĞİN BİNİ BİR PARA

Mahmut Övür ise mahkemede dile getirilen iddiaları çok sert sözlerle değerlendirdi.

Övür, yazısında, “Rezilliğin bini bir para, pisliğe bulaşmayan yok” ifadelerini kullanarak, dava kapsamında rüşvet, irtikap ve yolsuzluk bulunduğunu söyleyen kişilerin ortaya çıkmasının “temiz toplum umudunun yaşadığını” gösterdiğini savundu.

Övür yazısını, “Yetmez ama yine de evet...” ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: Sabah Gazetesi / Mahmut Övür