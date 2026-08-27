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Kültür - Sanat Vatandaşlar bu tarihi hamamın kurtarılmasını istiyor! Yıllardır atıl halde zamana direniyor
Kültür - Sanat

Vatandaşlar bu tarihi hamamın kurtarılmasını istiyor! Yıllardır atıl halde zamana direniyor

Yeniakit Publisher
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Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı İbek köyünde bulunan ve geçmişte askerlerin kullandığı rivayet edilen tarihi hamamın bir bölümü halen ayakta. Bölge halkı, yapının tarihinin araştırılarak restore edilmesini talep ediyor...

Çorum Mecitözü’nün İbek köyünde uzun yıllardır kullanılmayan tarihi hamam, yıkılmaya yüz tutmuş haliyle dikkat çekiyor.

 

Zamanla kullanılamaz hale geldi

Mecitözü ilçesi İbek köyünde bulunan ve bölgedeki askerler için çok eski tarihlerde inşa edildiği rivayet edilen tarihi hamam, yeniden eski ihtişamına kavuşmayı bekliyor. Askerler tarafından kullanıldıktan sonra köyde yaşayan vatandaşların da uzun yıllar faydalandıkları hamam zaman içerisinde kullanılmaz hale geldi. Köyde yaşayan vatandaşlar, bir kısmı ayakta kalan ve zamana direnen hamamın tarihinin araştırılmasını ve restore edilmesini istedi.

 

“Mazisi olduğu rivayet ediliyor”

Mecitözü Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu, köyde yaşayan büyüklerinin hamamın çok eski olduğunu söylediklerini belirterek, "Ancak hangi yıllara ait olduğunu bilmiyoruz. Yaşlılarımız eskiden buranın askerlere ait olduğunu, askerlerin bu hamamda yıkandığını anlatırlardı. Daha sonra askerlerin bölgeden ayrılmasının ardından köyün ileri gelen insanları bu hamamı kullanmış. Çok eski bir tarihi ve mazisi olduğu rivayet ediliyor" dedi.

 

Hamamın küçük olmasına rağmen yapıldığı dönemin şartlarına göre önemli bir ihtiyacı karşılamış olabileceğini ifade eden Aydoğdu, "Bu hamamın restore edilip güzel bir şekilde köyümüze kazandırılmasını tüm yetkililerden istiyoruz. Restore edilirse İbek köyüne ait çok güzel bir tarihi eser ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

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