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Eğitim 2026 DGS tercihleri başladı! Son gün 3 Eylül
Eğitim

2026 DGS tercihleri başladı! Son gün 3 Eylül

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2026 DGS tercihleri başladı! Son gün 3 Eylül

ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı kapsamında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

2026-DGS’ye katılan adaylar için tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

 

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan tercihler, 3 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 3 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

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