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Gündem MSB, Büyük Taarruz’un ikinci gününü böyle andı: Hedef istiklal, yol zaferdi
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MSB, Büyük Taarruz’un ikinci gününü böyle andı: Hedef istiklal, yol zaferdi

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MSB, Büyük Taarruz’un ikinci gününü böyle andı: Hedef istiklal, yol zaferdi

Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz’un 27 Ağustos 1922’deki ikinci gününde yaşanan gelişmeleri savaş görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımla hatırlattı. MSB, Türk ordusunun düşman savunmasını yararak stratejik öneme sahip Afyonkarahisar’ı işgalden kurtardığını ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhının kente taşındığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 27 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz'un ikinci gününde meydana gelen gelişmelere ilişkin savaş görüntülerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

MSB'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "27 Ağustos 1922; Büyük Taarruz’un ikinci gününde Mehmetçik, vatan sevgisi ve sarsılmaz inancıyla tüm engelleri birer birer aştı. Düşman savunması çözülürken Türk ordusu, stratejik öneme sahip Afyonkarahisar’ı düşman işgalinden kurtardı.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın karargahı Afyonkarahisar’a taşınırken kahraman ordumuz, zafer yolunda durmadan ilerlemeye devam etti. Çünkü hedef istiklal, yol zaferdi" ifadelerini kullandı.

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