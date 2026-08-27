Pentagon'da Çin alarmı!

Pentagon’da, İran savaşı nedeniyle ABD mühimmat stoklarının azalmasının Çin’e karşı askeri hazırlıkları zayıflatabileceği endişesi büyüyor. Washington’ın 30’dan fazla savaş gemisini Orta Doğu’ya yönlendirmesi de Asya’daki müttefiklerin kaygılarını artırırken, Pekin’in Hint-Pasifik’teki askeri baskısını sürdürmesi dikkat çekiyor

Washington Post gazetesi, görevdeki ve eski yetkililer ile diplomatlara dayandırdığı haberinde, Orta Doğu’daki savaşın Çin’le çıkabilecek bir çatışmada kritik önem taşıyabilecek Amerikan mühimmatının tüketilmesine veya başka bölgelere yönlendirilmesine neden olduğunu yazdı. Bu durumun, ABD’nin Asya’daki operasyonlarını yöneten Pentagon yetkililerinde rahatsızlık yarattığı belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, silah satışları ve ABD’nin askerî tedarikine ilişkin görüşmelerin hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmamasını istedi.

Tatbikatlar iptal edildi, baskılar arttı

Silah stoklarının azalmasına ilişkin endişeler, ABD’nin Güney Kore ile eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığı amfibi çıkarma tatbikatını iptal etmesiyle aynı döneme denk geldi. Washington, bu kararın gerekçesi olarak İran’la yürütülen savaşın Amerikan kuvvetleri üzerinde oluşturduğu yükü gösterdi.

Tatbikatın iptali, ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’ın Asya’daki en önemli müttefiklerinden biri olan Güney Kore ile düzenlenen ortak askerî tatbikatların azaltılacağını açıklamasından bir hafta sonra geldi.

Güney Kore ile Japonya ve Tayvan dahil ABD’nin bölgedeki diğer ortakları, büyük konvansiyonel silahların başlıca tedarikçisi olarak Washington’a güveniyor.

Bu müttefikler, Orta Doğu’daki savaşın tedarik ve teslimat takvimleri üzerindeki baskıyı artırmasından önce de yıllara yayılan birikmiş silah siparişleriyle karşı karşıyaydı. Savaş nedeniyle Çin’le olası bir çatışmada gerekli olabilecek mühimmatın tüketilmesi ve silahların başka bölgelere yönlendirilmesi, mevcut sorunları daha da büyüttü.

Patriot ve Tomahawk teslimatları gecikebilir

Tayvanlı bir yetkili, ülkesinin tedarik üzerindeki baskı nedeniyle Patriot PAC-3 füzelerinin teslimatında “önemli gecikmeler” beklediğini söyledi.

Yetkiliye göre Pentagon, önleyici füze stoklarının büyük bölümünü Orta Doğu’da tüketti. ABD’nin dikkatini Hint-Pasifik bölgesinden başka yöne çevirmesini “endişe verici” olarak nitelendirdi.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi Asyalı bir diplomat, Pentagon’un Japonya’yı Tomahawk seyir füzeleri de dahil olmak üzere Amerikan silahlarının sevkiyatında gecikmeler yaşanabileceği konusunda uyardığını belirtti.

30’dan fazla gemi Orta Doğu’ya yönlendirildi

Baskılar, ABD’nin deniz kuvvetleri konuşlanmasına da yansıdı. Amerikalı bir yetkili, normal şartlarda Pasifik Okyanusu’nda bulunması gereken 30’dan fazla geminin savaş sırasında Orta Doğu’ya gönderildiğini söyledi.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kişiye göre ABD’nin Asya’daki askeri operasyonlarını yöneten Hint-Pasifik Komutanlığındaki yetkililer, dikkatin başka bölgeye kaydırılması ve Pekin’i caydırmak için kullanılabilecek kaynakların azalmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Washington Post, Tayvan’a yönelik yaklaşık 14 milyar dolarlık Amerikan silah paketinin, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in mayıs ayında Pekin’de gerçekleştirdiği zirve öncesinde rafa kaldırıldığını bildirdi.

Gazeteye göre iki liderin 24 Eylül’de Washington’da yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Çinli bir yetkili, Beyaz Saray’ın söz konusu paketi onaylamayı planladığına ilişkin herhangi bir işaretin, yıl içinde yapılabilecek diğer muhtemel ziyaretlere yönelik ihtimalleri “ciddi şekilde baltalayacağını” söyledi.

Bu sırada Pekin, Pentagon’un savunma politikasından sorumlu yetkilisinin Çin’i ziyaret ederek askerî ilişkiler konusunda görüşmeler gerçekleştirme taleplerine yanıt vermedi.

Konu hakkında bilgi sahibi diplomatlara göre ABD Savunma Bakanlığı Politikalardan Sorumlu Müsteşarı Elbridge Colby, aylardır Çin’in savunma politikası planlamasından sorumlu yetkilileriyle bir görüşme ayarlamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

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