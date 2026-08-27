Netanyahu'nun kapalı kapılar ardındaki korkusu sızdı: "Seçimi kaybediyoruz!"

İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu cephesinde alarm zilleri çalıyor.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre Netanyahu'nun basına kapalı toplantılarda Likud'un seçimlerdeki durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmeler dışarı sızdı.

NETANYAHU'NUN KORKUSU SIZDI: 10 SANDALYE KAYBETTİK

Haberde Netanyahu'nun partisinin yaşadığı oy kaybını değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandığı aktarıldı.

Netanyahu'nun:

“10 sandalye kaybettik ve bunları nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum.”

dediği bildirildi.

İsrail Başbakanı'nın mevcut siyasi tablonun değişmemesi durumunda iktidardaki Likud Partisinin yaklaşan genel seçimleri kaybedeceğini düşündüğü de öne sürüldü.

ANKETLERE BİLE İNANMIYOR: DURUM DAHA KÖTÜ

KAN'ın haberindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Netanyahu'nun kamuoyu araştırmalarına ilişkin değerlendirmesi oldu.

Netanyahu'nun kendi lehine sonuçların çıktığı bazı kamuoyu araştırmalarına dahi şüpheyle yaklaştığı ve Likud'un gerçek durumunun anketlerde görünenden daha kötü olabileceğine inandığı belirtildi.

Netanyahu'nun seçim kampanyasını hangi strateji üzerine kuracağı konusunda da henüz karar veremediği aktarıldı.

LİKUD'DAN JET YALANLAMA

Netanyahu'nun sözlerinin İsrail basınına yansımasının ardından Likud Partisinden açıklama geldi.

KAN'a yapılan açıklamada haber reddedilerek:

“Yalan haber. Yanlış anketlere bakıyorsunuz. Likud, Binyamin Netanyahu liderliğinde seçimleri kazanacaktır.”

ifadeleri kullanıldı.

Ancak İsrail basınında yayımlanan bazı kamuoyu araştırmaları Netanyahu cephesindeki gerilemeye işaret ediyor.

MUHALEFET LİKUD'U GERİDE BIRAKTI

Kanal 13 televizyonunun yayımladığı son ankete göre seçimlerin bugün yapılması halinde Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisinin 24, Netanyahu'nun Likud Partisinin ise 19 milletvekili çıkarması öngörülüyor.

Aynı araştırmaya göre Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 57, Netanyahu liderliğindeki koalisyon bloku ise 48 sandalyede kalıyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin ise toplam 15 sandalye kazanacağı öngörülüyor.

120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurulabilmesi için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

BAŞBAKANLIK YARIŞINDA DA NETANYAHU GERİDE

Netanyahu açısından dikkat çeken bir başka sonuç da “Başbakanlığa uygunluk” sorusunda ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 46'sı Gadi Eisenkot'u başbakanlığa uygun bulurken Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı yüzde 35'te kaldı.

Yüzde 19'luk kesim ise kararsız olduğunu belirtti.

Böylece Netanyahu yalnızca parti yarışında değil, doğrudan başbakanlık tercihinde de rakibinin gerisinde kaldı.

NETANYAHU'NUN EN BÜYÜK KABUSU SANDIKTA MI GERÇEK OLACAK?

Aralık 2022'den bu yana İsrail hükümetinin başında bulunan 76 yaşındaki Netanyahu, bir taraftan iç siyasetteki baskıyla diğer taraftan Gazze savaşı nedeniyle uluslararası alandaki ağır suçlamalarla karşı karşıya.

Netanyahu hakkında Gazze'deki savaş bağlamında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri bulunuyor.

Seçimlere doğru geri sayım sürerken kapalı toplantıdan sızdığı öne sürülen “10 sandalye kaybettik” sözleri ve son anketlerdeki tablo, Netanyahu'nun uzun siyasi kariyerindeki en kritik seçimlerden birine doğru ilerlediğine işaret ediyor.