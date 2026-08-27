Fransa'da dehşet anları! Otomobil kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Caen kentinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

Caen Tren İstasyonu yakınında saat 22.15 sıralarında bir otomobil, sokakta bulunan yayaların üzerine sürüldü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken toplam 10 kişi yaralandı.

7 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Calvados Valisi David Clavière, olayın bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada yaralılardan 7'sinin durumunun ağır, 3'ünün ise hafif olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayın yaşandığı bölge güvenlik çemberine alındı.

OTOMOBİLİ KALABALIĞIN ÜZERİNE KASTEN SÜRDÜ

Yetkililer, otomobilin yayaların üzerine kasten sürüldüğünü açıkladı. İlk bulgulara göre olaydan kısa süre önce bölgede bir kavga yaşandığı ve saldırının bu kavganın ardından gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Sürücü, kalabalığa çarptıktan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

20 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi Caen'e yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Ouistreham'da yakalayarak gözaltına aldı.

26 yaşındaki şüphelinin Rusya doğumlu olduğu, istihbarat birimlerince daha önce takip edilen bir isim olmadığı ve polis kayıtlarında yalnızca trafik suçları nedeniyle yer aldığı açıklandı.

SAVCILIKTAN TERÖR AÇIKLAMASI

Caen Savcılığı olayla ilgili cinayet ve silahla kasten yaralama suçlarından soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek mevcut bulgular doğrultusunda olayın terör saikiyle gerçekleştirildiğine ilişkin bir işaret bulunmadığını bildirdi.

Polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.