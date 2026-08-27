Yücel Kaya sordu! Erdoğan gider, peki ya Türkiye? Erdoğan sonrasına hazır mısınız?

Yeni Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü köşe yazısında Türkiye siyasetindeki “Erdoğan gitsin” söylemini tarih üzerinden değerlendirdi.

Sultan II. Abdülhamid'in 27 Nisan 1909'da tahttan indirilmesini hatırlatan Kaya, sonraki dokuz yılda Osmanlı'nın Trablusgarp ve Balkan Savaşları ile Birinci Dünya Savaşı'nın ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

“ERDOĞAN GİDER... PEKİ TÜRKİYE?”

Kaya, yazısının merkezine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün görevden ayrılmasının doğal olduğu ancak Türkiye'nin sonrasına ilişkin politikaların tartışılması gerektiği görüşünü yerleştirdi.

“Benim itirazım demokratik iktidar değişimine değil” diyen Kaya, itiraz ettiği yaklaşımı “Erdoğan gitsin de sonrasında ne olursa olsun” sözleriyle tarif etti.

Kaya, “Tarih bize iktidarı devirmek ile devleti yönetebilmenin aynı şey olmadığını çok ağır biçimde öğretti” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Yazısında Özgür Özel'in Jön Türkler ve İkinci Meşrutiyet'e ilişkin sözlerine de yer veren Kaya, 1909'daki siyasi atmosfer ile bugünün Türkiye'sinin aynı olmadığının özellikle altını çizdi.

“Erdoğan da Abdülhamid Han değil. Tarih de fotokopi makinesi değildir” diyen Kaya, buna karşın tarihte yapılan siyasi hatalardan ders çıkarılması gerektiğini savundu.

SURİYE'DEN MAVİ VATAN'A: “SONRA NE OLACAK?”

Türkiye'nin Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Kafkasya ve Somali'deki varlığının yanı sıra savunma sanayiindeki gelişmelerine dikkat çeken Kaya, Erdoğan sonrasında izlenecek dış ve güvenlik politikalarının şimdiden sorgulanması gerektiğini belirtti.

Kaya; Suriye'deki Türk varlığının, İsrail ve Filistin politikasının, Mavi Vatan yaklaşımının ve savunma sanayii projelerinin geleceğine ilişkin sorular yöneltti.

KAYA: ERDOĞAN SONRASINA HAZIR MISINIZ?

Yücel Kaya yazısını, Abdülhamid sonrası Osmanlı'nın yaşadığı gelişmeleri hatırlatarak şu soruyla tamamladı:

“Abdülhamid gitti. Dokuz yıl sonra Osmanlı fiilen çöktü. Erdoğan da gider… Peki ya sonra? Erdoğan sonrasına hazır mısınız?”

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