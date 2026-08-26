Aydın'ı karıştıran 'Erdoğan' yazılı makete Özlem Çerçioğlu'ndan sert tepki: Şiddetle lanetliyorum!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde demiryolu üst geçidine asılan, üzerinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı ile “Hain Erdoğan” ifadesinin yer aldığı maket büyük tepki çekti.

Yeni Mahalle Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki demiryolu üst geçidine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan yazının yer aldığı maket asıldı.

Eylem, “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik provokatif bir girişim olarak değerlendirilirken, olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

ÇERÇİOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen eyleme AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sert tepki gösterdi.

Çerçioğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazilli’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik gerçekleştirilen çirkin provokasyonu şiddetle lanetliyorum. Toplumumuzun birlik ve beraberliğini hedef alan bu menfur eylem, kirli bir zihniyetin ürünüdür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; barışın, kardeşliğin ve huzurun tesis edildiği güçlü Türkiye vizyonumuzdan bir adım geri atmayacağız" dedi.