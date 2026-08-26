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Gündem Aydın'ı karıştıran 'Erdoğan' yazılı makete Özlem Çerçioğlu'ndan sert tepki: Şiddetle lanetliyorum!
Gündem

Aydın'ı karıştıran 'Erdoğan' yazılı makete Özlem Çerçioğlu'ndan sert tepki: Şiddetle lanetliyorum!

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Aydın'ı karıştıran 'Erdoğan' yazılı makete Özlem Çerçioğlu'ndan sert tepki: Şiddetle lanetliyorum!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli’de demiryolu üst geçidine terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan fotoğrafı ile birlikte asılan ve üzerine alçakça “Hain Erdoğan” yazılan makete çok sert tepki gösterdi. Aydın'ı karıştıran provokasyonla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlatırken Çerçioğlu “Bu çirkin provokasyonu şiddetle lanetliyorum” açıklaması yaptı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde demiryolu üst geçidine asılan, üzerinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı ile “Hain Erdoğan” ifadesinin yer aldığı maket büyük tepki çekti.

Yeni Mahalle Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki demiryolu üst geçidine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan yazının yer aldığı maket asıldı.

Eylem, “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik provokatif bir girişim olarak değerlendirilirken, olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

ÇERÇİOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen eyleme AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sert tepki gösterdi.

Çerçioğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazilli’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik gerçekleştirilen çirkin provokasyonu şiddetle lanetliyorum. Toplumumuzun birlik ve beraberliğini hedef alan bu menfur eylem, kirli bir zihniyetin ürünüdür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; barışın, kardeşliğin ve huzurun tesis edildiği güçlü Türkiye vizyonumuzdan bir adım geri atmayacağız" dedi.

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Yorumlar

Fatih Albayrak

İmamınoğlu özel eczacı karabulut kemal bunlar seçimde 7li masa kurup pkklılara oyları karşılığında özerklik sözü verirken eşbaşkanlık belediyelerde kadro paylaşımları yapıp birlikte iyi salladık derken hiç biri pkk işbirlikçisi değildi Erdoğan hiç birşey vermeden teröristbaşlarına af yok deyince suçlu oldu.Ypg bize mi saldıracak diyen chpli pkk işbirlikçileri demirtaşın kankaları değil miydi!!!
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