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Gündem İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Suriye'ye karadan girdi, Lübnan'ı bombaladı
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İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Suriye'ye karadan girdi, Lübnan'ı bombaladı

Yeniakit Publisher
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İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Suriye'ye karadan girdi, Lübnan'ı bombaladı

Son dakika haberi... İsrail ordusu bölgede saldırılarını genişletti. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneytra bölgesine karadan girerek bir eve baskın düzenlerken, savaş uçakları, İHA'lar, tanklar ve topçu birlikleri Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda noktayı hedef aldı. Ateşkese rağmen devam eden saldırılarda bazı evlerin ateşe verildiği, binaların iş makineleriyle yıkıldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'daki askeri faaliyetleri peş peşe devam ediyor.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre İsrail askerleri, ülkenin güneybatısındaki Kuneytra ilinin kuzey kırsalında bulunan Terence köyüne karadan girdi.

SURİYE'YE KARADAN GİRDİLER

İsrail askerleri köyde bulunan bir eve baskın düzenleyerek adreste arama yaptı.

Baskının gerekçesine ve operasyon sırasında gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illeri son dönemde İsrail ordusunun karadan sızma, baskın, arama, gözaltı ve askeri kontrol noktaları oluşturma faaliyetlerine sahne oluyor.

İsrail savaş uçakları 18 Ağustos gecesi de İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı 8 kez vurmuş, saldırılarda havalimanının altyapısında ağır hasar meydana gelmişti.

GOLAN TEPELERİ 1967'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Baas rejiminin 2024 sonunda devrilmesinin ardından Tel Aviv yönetimi, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın çöktüğünü ilan ederek Suriye tarafındaki tampon bölgeyi ve Cebel eş-Şeyh'in Suriye kesimi dahil bazı stratejik noktaları ele geçirmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise 26 Temmuz'daki açıklamasında bazı devletlerin katılımıyla İsrail ile bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışıldığını belirtmiş ve olası anlaşmanın Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki haklarından vazgeçmesi anlamına gelmeyeceğini söylemişti.

İsrail'in Suriye'deki kara hareketliliği devam ederken bu kez Lübnan'ın güneyinden peş peşe saldırı haberleri geldi.

LÜBNAN'I HAVADAN VE KARADAN VURDULAR

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki çok sayıda yerleşim yerine hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı el-Mansuri beldesini şiddetli şekilde bombaladı.

Bölgedeki saldırı bununla sınırlı kalmadı.

İsrail ordusunun Sur'un güneyindeki Buyut es-Siyad beldesinde saldırı gerçekleştirdiği, ardından İsrail İHA'larının el-Mansuri'deki evlerin üzerine patlayıcı yüklü bidonlar attığı bildirildi.

Savaş uçakları daha sonra el-Mansuri'yi ikinci kez hedef aldı.

MERKAVA TANKLARI ATEŞ AÇTI

El-Mansuri semalarında patlayıcı yüklü bir İHA'nın infilak ettiği, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının da beldeye çok sayıda top mermisi attığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin Buyut es-Siyad'daki bazı evleri ateşe verdiği, Mecdelzun'da bombalı saldırı gerçekleştirdiği ve Hadasa sınırlarını topçu ateşiyle vurduğu bildirildi.

EVLERİ İŞ MAKİNELERİYLE YIKTILAR

Merciiyyun'a bağlı Hula beldesinde ise İsrail'e ait bir iş makinesinin çok sayıda binayı yıktığı kaydedildi.

Bani Hayyan beldesinin de topçu saldırıları ve yıkım faaliyetlerine sahne olduğu belirtilirken Davhat Kefr Rumman ile Dabşa Tepesi çevresinin aralıklarla topçu ateşine tutulduğu bildirildi.

Bint Cubeyl'e bağlı Sarbin beldesinde İsrail ordusunun arama-tarama faaliyetleriyle eş zamanlı olarak saldırılar gerçekleştirdiği, ardından İsrail savaş uçaklarının bölgeyi iki kez bombaladığı aktarıldı.

Beyt Lif ile Yater beldeleri arasındaki bölge de hava saldırılarının hedefi oldu.

LİTANİ NEHRİ ÇEVRESİNE YOĞUN TOPÇU ATEŞİ

İsrail ordusunun Merciiyyun'a bağlı El-Kantara beldesine gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Litani Nehri yatağının El-Hardali yolu yakınındaki kesiminin de yoğun topçu ateşi altında kaldığı aktarıldı.

Böylece İsrail'in saldırılarında savaş uçaklarından İHA'lara, tanklardan topçu birliklerine kadar farklı askeri unsurların kullanıldığı bildirildi.

İSRAİL İHA'LARI BEYRUT SEMALARINDA

Lübnan'ın güneyindeki bombardıman devam ederken İsrail'e ait İHA'ların başkent Beyrut üzerinde de hareketlilik gösterdiği bildirildi.

İHA'ların Beyrut'un yanı sıra kentin güneyindeki Dahiye ile ülkenin güneyindeki Zahrani bölgesinde alçak irtifada uçtuğu kaydedildi.

Lübnan makamlarının verilerine göre İsrail'in 2 Mart 2026'da başlattığı son saldırılardan bu yana 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 307 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail güçlerinin mevcut saldırılar sırasında Lübnan topraklarındaki ilerleyişinin bazı bölgelerde 10 kilometreyi aştığı belirtiliyor.

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