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Gündem Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme! "Şeytantepe” belgeseli hakkında adli soruşturma başlatıldı
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Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme! "Şeytantepe” belgeseli hakkında adli soruşturma başlatıldı

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Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme! "Şeytantepe" belgeseli hakkında adli soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında “Şeytantepe” belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT’ın başvurusu üzerine, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında “Şeytantepe” belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı.

Kesinleşmiş yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantıları araştırılıyor.

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