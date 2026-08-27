Nepal’de dehşete düşüren sel felaketi! Yüzlerce kişiden hâlâ haber alınamıyor

Nepal’de buz ve kaya çığının tetiklediği düşünülen ani sel yerleşimleri vurdu. En az 384 turist ve yolcuyla bağlantı kurulamazken aramalar sürüyor.

Nepal’in Tibet sınırına yakın kuzey kesimlerinde 26 Ağustos 2026 sabahı meydana gelen ani sel felaketi büyük yıkıma yol açtı. Bhote Koshi Nehri’nde oluşan şiddetli taşkın, köyleri, yolları, köprüleri ve hidroelektrik tesislerini vururken yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Nepal Turizm Kurulu, ilk değerlendirmede 291’i yabancı olmak üzere toplam 384 turist ve yolcunun kayıp ya da irtibat kurulamaz durumda olduğunu açıkladı. Can kaybına ilişkin bilgiler ise güncellenmeye devam ediyor; Nepal kaynakları en az 8, Reuters’ın daha sonraki haberinde ise en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

NEPAL’DE SEL FELAKETİ KÖYLERİ VE YOLLARI ÖNÜNE KATTI

Felaket, Rasuwa bölgesindeki Bhote Koshi Nehri’nin sabah saatlerinde aniden taşmasıyla başladı. Şiddetli su ve çamur kütlesi Timure ve Syabrubesi başta olmak üzere nehir hattındaki yerleşimlerde ağır hasara neden oldu. Köprüler, yollar, evler, polis noktaları ve gümrük yapıları selden etkilenirken ulaşımın bazı bölgelerde tamamen kesildiği bildirildi. Bölgeden gelen görüntülerde büyük su kütlesinin vadi boyunca ilerleyerek yapıları ve araçları sürüklediği görülüyor.

384 TURİST VE YOLCUDAN HABER ALINAMIYOR

Nepal Turizm Kurulu’nun yayımladığı ön listeye göre felaketin ardından 291 yabancı ve 93 Nepalli olmak üzere 384 kişiyle bağlantı kurulamadı. Yabancıların arasında Hindistan, ABD, İngiltere, Malezya ve farklı ülkelerden turistler bulunuyor. Yetkililer, bu kişilerin tamamının sel sularına kapıldığının henüz doğrulanmadığını özellikle vurguluyor. Seyahat acenteleri, güvenlik birimleri ve turizm polisi listedeki kişilerin nerede olduğunu tek tek belirlemeye çalışıyor.

FELAKETİN NEDENİ İÇİN BUZ VE KAYA ÇIĞI İHTİMALİ GÜÇLENDİ

İlk bilimsel değerlendirmeler, Lhende Khola Nehri çevresinde meydana gelen büyük bir buz ve kaya çığının nehri geçici olarak kapatmış olabileceğine işaret ediyor. Biriken suyun doğal seti aşması veya yıkmasıyla aşağı kesimlere büyük bir sel dalgasının ulaştığı değerlendiriliyor. Kathmandu Üniversitesi’nden araştırmacılar bunun henüz ilk değerlendirme olduğunu belirtirken, buzul gölü taşması ihtimali de araştırılıyor. Reuters ayrıca felaketten kısa süre önce bölgede 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini, ancak deprem ile sel arasındaki ilişkinin kesinleşmediğini aktardı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ZAMANA KARŞI SÜRÜYOR

Nepal yönetimi geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatırken, kötü hava koşulları, yüksek su seviyesi ve zarar gören yollar ekiplerin ilerlemesini güçleştiriyor. Nepal hükümeti Hindistan ve Çin’den de destek talep etti. Çin tarafında da sınır bölgesindeki Gyirong Limanı çevresinin sel ve heyelandan ağır şekilde etkilendiği, yüzlerce kurtarma personelinin görevlendirildiği bildirildi.

NEHİR KIYISINDAKİ BÖLGELERE İKİNCİ SEL UYARISI

Yetkililer yalnızca mevcut yıkımla değil, yeni bir taşkın ihtimaliyle de mücadele ediyor. Bhote Koshi, Trishuli ve Narayani nehirlerinin kıyısındaki yerleşimlere uzak durma çağrısı yapıldı. Yukarı kesimlerdeki olası yeni tıkanmaların açılması halinde ikinci bir ani sel dalgası oluşabileceğinden endişe ediliyor. Bu nedenle nehir hattındaki birçok bölgede alarm seviyesi yüksek tutuluyor.

HİDROELEKTRİK TESİSLERİ VE ALTYAPI AĞIR HASAR GÖRDÜ

Sel, Nepal’in enerji altyapısını da vurdu. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre ülkedeki hidroelektrik üretim kapasitesinin yüzde 12’den fazlasını etkileyen tesisler zarar gördü. Çok sayıda yol ve köprünün kullanılamaz hale gelmesi ise hem kurtarma çalışmalarını hem de bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiliyor. Hasarın gerçek boyutunun sular çekildikten sonra ortaya çıkması bekleniyor.

KAYIP SAYISI NEDEN KESİN ÖLÜM BİLANÇOSU ANLAMINA GELMİYOR?

Nepal Turizm Kurulu’nun duyurduğu 384 kişilik rakam, şu aşamada “hayatını kaybeden” kişileri değil, irtibat kurulamayan turist ve yolcuları ifade ediyor. Yetkililer seyahat şirketlerinden gelen listeleri karşılaştırarak bu kişilerin güvenli bölgelerde bulunup bulunmadığını araştırıyor. Bu nedenle sosyal medyada yayılan “384 kişi selde öldü” şeklindeki iddialar mevcut resmi bilgilerle doğrulanmış değil.