NASA tarihi bir göreve hazırlanıyor: İnsanlık, 2024'te ilk kez "Güneş'e dokunacak"

NASA'nın Parker Güneş Sondası, bu yıl Güneş'in yakınından geçerek uzay araştırmalarında önemli bir başarıya imza atmayı planlıyor. 12 Ağustos 2018'de fırlatılan sonda, BBC'nin aktardığına göre 24 Aralık 2024'te Güneş'in yanından 195 km/s hızla geçecek. NASA web sitesinde görevi "Güneş'e dokunmak" adı altında, "bir yıldızın atmosferinin ilk örneklemesini" elde etmeyi amaçlayan bir görev olarak tanımlıyor.

Projede yer alan bilim insanlarından Nour Raouafi BBC'ye yaptığı açıklamada "Neredeyse bir yıldızın üzerine iniş yapacağız. Bu tüm insanlık için olağanüstü bir başarı olacak. Bu 1969'daki Ay'a iniş ile eşdeğer" diyor.

NASA, sondanın Güneş yüzeyine daha önce hiç olmadığı kadar yakın bir yörüngede hareket edeceğini ve Merkür'ün yörüngesine gireceğini belirterek, görevin Güneş'i daha iyi anlamamıza yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor.

Sonda, bilim insanlarının güneş rüzgarının nereden geldiği ve nasıl geliştiği hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yönelik ölçümler ve görüntüler topluyor. Ayrıca Dünya'daki yaşamı ve teknolojiyi etkileyen uzay ortamındaki değişikliklerin tahmin edilmesine de ciddi katkı sağlıyor.

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Sonda, yolculuğu sırasında aşırı ısı ve radyasyonla karşılaşacak ve Güneş'e şimdiye kadar hiçbir uzay aracının olmadığı kadar yedi kat daha yakın uçacak. NASA'nın bilim sorumlusu Dr. Nicky Fox BBC'ye yaptığı açıklamada, görev sırasında ne bulacaklarını bilmediklerini belirterek, "ısınmayla bağlantılı olarak güneş rüzgarında dalgalar arayacağız" dedi.