NASA paylaşmıştı! Mars'taki gizli geçidin sırrı çözüldü

NASA'nın paylaştığı Mars'ta çekilen gizemli geçit fotoğrafı dünyanın gündemine oturmuştu. Mars'ta görenleri hayrete düşüren gizemli geçit fotoğrafının sırrı çözüldü. Peki Mars'taki gizemli kapının sırrı ne?

Mars'ta NASA'nın Curiosity gözlem aracı tarafından çekilen bir fotoğraf görenleri hayrete düşürdü. Gizli bir geçit veya bir girişi andıran görüntüyle ilgili, çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Bir uçurumun kenarında oyulmuş bir giriş gibi duran alan, 'Bu geçit dünya dışı varlıklar tarafından yapılmış olabilir' iddiasının hızla yayılmasına neden oldu.

Uzmanlar, fotoğrafları inceleyerek, 'gizli geçit' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Imperial College'dan Profesör Sanjeev Gupta, Daily Telegraph'a verdiği demeçte, NASA'nın Curiosity gözlem aracı tarafından fotoğraflanan dikdörtgen şeklinde bir girişin, aslında normal jeolojik süreçler tarafından (erozyon gibi) oluşturulduğunu söyledi.

Gupta, gizemli geçit iddialarına ilişkin açıklamasında, bunun bir kayadaki yarık da olabileceğini ileri sürdü.

Gezegensel jeolog Nicholas Mangold ise, "Belki daha da önemlisi, dünya dışı yaşamın kanıtını arayan insanlar için şunu söyleyebilirim. Geçit oldukça küçük, yani eğer bir varlık oraya evini yapmışsa, muhtemelen pek bir tehdit oluşturmazdı. Girintinin yüksekliğini bir metreden daha az hesapladık." dedi.