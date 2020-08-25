NASA duyurdu: Dünyaya yaklaşıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), '2018 VP1' isimli göktaşının dünyaya yaklaştığını duyurdu. Uzay ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılından beri takip edilen bu göktaşının 2 Kasım günü dünyaya en yakın konumdan geçeği belirtildi. Söz konusu asteroidin dünyaya çarpma olasılığı ise yüzde 0,41 olarak tahmin ediliyor.

Öte yandan, 3 Kasım 2018'de Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi tarafından keşfedilmesinden bu yana takip edilen '2018 VP1' isimli göktaşının tahmini 1.8 ila 3.9 metre arasında bir çapıyla ile birlikte oldukça küçük olduğu bildirildi.

Ayrıca NASA, bunun gibi asteroidlerin boyutlarının dünyaya yaklaşıncaya kadar tespit edilmesinin zor olduğunu, ancak çoğunluğunun ay'ın çok daha uzağından geçtiğini belirtti.

NASA standartlarına göre dünyaya 7.5 milyon kilometre ve altı uzaklıkta hızlı hareket eden herhangi bir nesne, potansiyel olarak tehlikeli kabul edilse de bu asteroidin dünyaya çarpma olasılığı oldukça düşük olduğu ve yer yüzüne ulaşamadan atmosferde yanacağı düşünülüyor.