NASA aracı Mars'a indi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın “Perseverence" yani "Azim" adlı Mars kaşifi bugün 23.57’de (TSI) Mars yüzeyine iniş yaptı.

Mars kaşifi Kızıl Gezegen'in yüzeyinden kaya parçaları ve örnekler toplayacak; su ve yaşam izleri arayacak. Mars'tan şimdiye kadar ki en net fotoğrafları göndermesi bekleniyor.

'7 dakikalık heyecan'

Perseverance’ın Mars’a inişi kolay olmadı. Zira Mars ile Dünya arasındaki mesafe nedeniyle NASA’nın ile uzay aracı arasındaki bir sinyal alışverişi ancak 11 dakikada gerçekleşiyor. İniş toplamda 7 dakika sürerken inişin tüm kontrolü Perseverance’ın otonom sistemlerinde oldu. NASA müdahalede bulunmadı. NASA mühendisleri bu süreyi "7 dakikalık dehşet" olarak niteledi. Bu helikopter Mars'ta uçan ilk helikopter olacak.

Uzay aracından ilk fotoğraf başarıyla alındı.