NASA açıkladı! Koronavirüsün bilinmeyen faydası

Amerikalı bilim insanları, koronavirüs pandemisinden de olumlu sonuçlar çıkarılabileceğini düşünüyor. Buna göre koronavirüsle mücadeleye yönelik acil durum önlemleri, dünyaya hızla yaklaşan tehlikeli bir göktaşına hazırlanmamızı sağlayabilir.

Asteroitler konusunda ve acil durum prosedürlerinde uzmanlaşmış bilim insanları, insanlığın gezegeni savunmak için koronavirüsten önemli dersler çıkarabileceğini söyledi. Böylece pandemi, insanlığı bekleyen en büyük tehlikelerden birini önlememize ya da etkisini azaltmamıza yardımcı olabilir.

Kaçınılmaması gereken hatalar

Uzay Kaşifleri Birliği Yakın Dünya Nesneleri Komitesi'ne başkanlık eden emekli astronot Thomas Jones, “Koronavirüsün, asteroit çarpışmasını engellemek isteyenler için iyi bir vaka çalışması olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Jones’a göre Dünya Sağlık Örgütü pandemiyle mücadelede işbirliğine dair önemli bir örnek. Ancak bazı ülkeler eksik ya da yanlış veriler göndererek örgütün adımlarını zayıflattı. Ayrıca pek çok ülke, koronavirüse yönelik tepkisini kendi çıkarları doğrultusunda ve kaynak önceliğine göre belirledi.

Space.com’a konuşan Jones, “Bu anlaşılabilir bir durum ama asteroit tehdidiyle başa çıkmak için iyi bir model değil” dedi ve ekledi:Göktaşına yönelik tüm gözlemlerin şeffaf bir şekilde paylaşılması ve çarpışmanın etkisiyle ilgili tüm tahminlerin uluslararası arenada incelenmesi gerekecek. Jones’a göre bu güven ortamı sağlanmazsa ülkeler kendilerini tek taraflı olarak savunacak. Bu da zaman kaybına, kaynak israfına ve başarısızlık riskinin artmasına yol açacak.

Erken teşhis

NASA'nın Gezegensel Savunma Sorumlusu ve Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi’nin (PDCO) program yöneticisi Lindley Johnson, pandemiyle asteroit tehlikesi arasında bazı paralellikler bulunduğunu söyledi.

Birincisi, elbette erken teşhisin önemi. Tehdidi ne kadar erken tespit ederseniz, önlem alma şansınız o kadar artar. Johnson’a göre gelecekte insanlık, tıpkı yeni bir pandemiyle yüzleşeceği gibi yıkıcı bir asteroit tehlikesi de geçirecek.Mesele bu tehlikenin ne zaman geleceği. Tehlikenin zamanı, önlem alabilmemiz için önemli. Tıpkı pandemi için tıbbi malzeme stoklamamız gerektiği gibi.

NASA'nın Astrobiyoloji Programı’ndan Linda Billings de teknolojik hazırlığa, özellikle de uzay tabanlı ve Dünya'ya yakın nesneleri izleyecek bir teleskoba yönelik ihtiyacı vurguladı. Billings’e göre daha iyi yer tabanlı gözlem sistemleri ve sapma tekniklerini denemek için de daha fazla görev başlatılmalı. Bilim insanı, pandemiden alınması gereken en önemli dersin de “hazırlıklı olmak ve felaketin gelmesini beklememek” olduğunu ifade etti.

Harvard’lı akademisyen David Ropeik de Kovid-19 salgınıyla uzay tehlikelerinin birbirine epey benzediğini söyledi. Ropeik, “Asteroit etkisi ve pandeminin ikisi de düşük olasılık. İnsanların bunlara hazırlanmasını ve ilgilenmesini sağlamak gerçekten zor” dedi ve ekledi: İki tehlikeyi de uzun zamandır biliyoruz ama bilmek ve önemsemek farklı şeyler.