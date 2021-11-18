Son günlerde en çok konuşulan konuların başında faiz ve enflasyon geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi ‘Nass ne?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Nas nedir nas anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım'da gerçekleşen AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Faiz ve enflasyon konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli arkadaşlar, enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin çift haneli fiyat artışları ve bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü bir dönemde elbette bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değil.

Fakat bizi diğer ülkelerden ayıran bir fark var. Onlar giderek sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Açık ve net söylüyorum; arkadaşlar faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faizle ve enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Faiz belasını bu milleti sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz ama milletimizi faize ezdirmeyiz.

Bunu kabulleneceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken bizim yatırımlarımızı kesintisiz devam ettirmemiz bunun en somut örneğidir.

Hala kalkıp da bu yolda, beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın. Bu yolda ben, faizi savunanla olamam, olmam. Bu konu sıradan bir konu değil. Şu anda dünyaya bakalım, ABD'ye, Batı'ya, İsrail'e bakın... Bütün bunlarda faiz aşağılara çekilmişken, bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki faizi savunur hale geliyorlar.

Bu görevde olduğum sürece, kusura bakmayın faizle mücadelemi sonuna kadar, enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Şunu bilmemiz lazım, bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor? Biz değerler silsilemiz içerisinde olaya buradan niye bakmıyoruz? Olaya buradan bakacağız, ona göre de adımımızı atacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ‘Nas nedir?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği kelime Nas değil ‘Nass’tır.

Nass; açık ve belirgin olan demektir. Nass kavramı Allah'ın ve peygamberin kelamı anlamına gelir. İslam'da nass olarak tanımlanan sözler, yoruma açık değildir. Fıkıhta bir meseleye çözüm getirmek için öncelik nassa verilir. Eğer nas yoksa içtihada varılır. İçtihat, ayet ve hadisler ışığında düşünmek ve sonuca varmak demektir.