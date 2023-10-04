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Yerel Narkotik Şube Müdürlüğü vatandaşları bilgilendirdi
Yerel

Narkotik Şube Müdürlüğü vatandaşları bilgilendirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-04 06:58:00 -
Narkotik Şube Müdürlüğü vatandaşları bilgilendirdi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde 3 bin 257 adet broşür dağıttı. Vatandaşları uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 24 ayrı faaliyette vatandaşlara toplamda 3 bin 257 adet broşür dağıttı. Vatandaşları uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendiren Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların hızla süreceğini bildirdi.

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