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Yerel Narkotik harekete geçti: 4 tutuklama
Yerel

Narkotik harekete geçti: 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-06-10 17:00:00 -
Narkotik harekete geçti: 4 tutuklama

Muğla'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 07-10 Haziran 2024 tarihleri arasında il genelinde yürüttüğü Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 84,26 gram esrar maddesi, 11 adet sentetik ecza, 11 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet hassas terazi, 5 kök kenevir ve 2 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda, 5 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 5 şahıs ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılan 5 şahıs serbest bırakılırken.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem gören 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 4 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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