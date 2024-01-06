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Gündem “NARKOGÜÇ-42” operasyonu! 364 gözaltı kararı
Gündem

“NARKOGÜÇ-42” operasyonu! 364 gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 09:00:00 -
"NARKOGÜÇ-42" operasyonu! 364 gözaltı kararı

Bakan Yerlikaya: Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 46 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında; 1 Ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Bakan Yerlikaya: Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 46 İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-42" Operasyonlarında; 1 Ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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