“NARKOGÜÇ-42” operasyonu! 364 gözaltı kararı
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 46 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında; 1 Ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 46 İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-42" Operasyonlarında; 1 Ton 340 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
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