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Gündem Narin Güran haberlerinin dezenformasyonunda İsrail parmağı! HÜDA-PAR Genel başkanı Yapıcıoğlu Akit TV’de tek tek açıkladı
Gündem

Narin Güran haberlerinin dezenformasyonunda İsrail parmağı! HÜDA-PAR Genel başkanı Yapıcıoğlu Akit TV’de tek tek açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 00:02:00 -

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu az önce Akit TV’de Ziya Kaplan’ın sorularını cevaplandırdı. Türkiye’nin gündemine oturan Narin kızımızın hunharca katledilmesinin konu edildiği programda Yapıcıoğlu, sosyal medyada ve bazı ulusal basında Narin Haberlerinin tek elden taraflı olarak dezenformasyona uğratıldığını ve bazı bot hesaplardan bilinçli olarak HÜDA PAR’ın karalanmaya çalışıldığını AKİT TV izleyicilerine belgeleriyle anlattı.

ÖZEL HABER

Ziya Kaplan’ın, HÜDA-PAR’ı kimler, neden hedef haline getirdi sorusunu cevaplayan Zekeriya Yapıcıoğlu bu bot hesapların arkasındaki ismi açıkladı.

İSRAİL PARMAĞI

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu “Narin kızımızın amcası tutuklandıktan sonra şöyle bir paylaşım yapıldı. "Kızın amcası hem muhtar, hem Kur’an Kursu hocası hem de HÜDA PAR üyesi" Bu yüzden yayın yasağı getirildi denildi. Bu paylaşım yapıldıktan sonra Türkiye’de sözüm ona bazı gazeteciler ya da sosyal medya fenomenleri bazen de bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar bunları yaydılar.

Bu haberleri Türkçeyi iyi bilmeyen bazı Yahudi kaynaklar paylaştı.” Diyerek yapılan paylaşımları Akit TV ekranlarından gösterdi. Yapıcıoğlu “Tüm bunlar “Haber İsrail” isimli şer ocağının attığı twitten sonra gerçekleşti” dedi.

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Yorumlar

Seçmen

Hüda par bu ülkenin değerli bir partisi dir. Karalamak isteyenler çekemeyenler saldırıyor.

Necati Gedikoglu

Cinayeti PKK işlemiş senaryosunu uyguluyor olamazmi
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