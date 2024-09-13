Narin Güran haberlerinin dezenformasyonunda İsrail parmağı! HÜDA-PAR Genel başkanı Yapıcıoğlu Akit TV’de tek tek açıkladı

ÖZEL HABER

Ziya Kaplan’ın, HÜDA-PAR’ı kimler, neden hedef haline getirdi sorusunu cevaplayan Zekeriya Yapıcıoğlu bu bot hesapların arkasındaki ismi açıkladı.

İSRAİL PARMAĞI

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu “Narin kızımızın amcası tutuklandıktan sonra şöyle bir paylaşım yapıldı. "Kızın amcası hem muhtar, hem Kur’an Kursu hocası hem de HÜDA PAR üyesi" Bu yüzden yayın yasağı getirildi denildi. Bu paylaşım yapıldıktan sonra Türkiye’de sözüm ona bazı gazeteciler ya da sosyal medya fenomenleri bazen de bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar bunları yaydılar.

Bu haberleri Türkçeyi iyi bilmeyen bazı Yahudi kaynaklar paylaştı.” Diyerek yapılan paylaşımları Akit TV ekranlarından gösterdi. Yapıcıoğlu “Tüm bunlar “Haber İsrail” isimli şer ocağının attığı twitten sonra gerçekleşti” dedi.