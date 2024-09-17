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Gündem Narin Güran davasında şok gelişme! 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
Gündem

Narin Güran davasında şok gelişme! 3 kişi daha adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2024-09-17 11:39:00 -
Narin Güran davasında şok gelişme! 3 kişi daha adliyeye sevk edildi

Tüm ülkeyi acıya boğan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili hala aranıyor. Adım adım katile dair ipuçları toplanırken bugün 3 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi H.G., İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Narin'in cinayetine ilişkin aralarında annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

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Yorumlar

Seçmen

Siyaset de üzerine düşen payı almalı bu konuda. Yıllardır oralarda vekillik yapanlar hep aynı insanlar toprak ağası vs. Hüküm sürüyorlar. Sonuç ne oldu ne terör bitti ne uyuşturucu kaçakçılığı nede diğer sorunlar.

Öner

Bu vahşileri konuşturmanın tıbbi bir yolu ilacı vs. Yokmu yahu herşey filmlerde mi oluyo.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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