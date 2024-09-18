Narin cinayetinde kan donduran detaylar! Aile meclisinin gizli kararı…

Ahmet Hakan, Narin'in, aile içindeki tiksinti verici bir olaya şahit olduğunu belirtti. Amcanın olayın merkezinde yer aldığını ve aile meclisinin Narin’in öldürülmesine karar verdiğini ileri süren Hakan, cinayetin zorluğunun ailenin içindeki dayanışmadan kaynaklandığını ifade etti. Ailenin, Narin’in cesedinin bulunmaması yönünde beklenti içinde olduğunu kaydeden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları dile getirdi:

"Narin cinayetinde benim geldiğim son yer şurasıdır:

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- Narin, aile içinde tiksinti verici bir şeye tanık oluyor.

- Amca, bu tiksinti verici şeyin tam göbeğinde.

- Aile meclisi, Narin’in öldürülmesine karar veriyor.

- Bir plan yapılıyor: Karartmalar, yanıltmacalar falan da plana dahil.

- Organizasyonun başındaki isim belli: Amca.

- Ailenin diğer bireylerinin de ayrı ayrı rolleri var.

- Ailedeki beklenti Narin’in cesedinin bulunmaması yönündeydi.

- Ceset bulununca suskunluk süreci başlıyor.

- Cinayeti çözmenin zorluğunun nedeni: Ailedeki cinayet dayanışması."