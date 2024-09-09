Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi bana verdi!

Türkiye'nin gündeminde Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran var.

Tüm Türkiye küçük kız için üzülürken Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi sona erdi.

8 yaşındaki çocuğun deforme olmuş bedeni, 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Otopsi ise yaklaşık 10 saat sürdü.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön raporun detayları ise belli oldu.

Rapora göre Narin'in boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı ve ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Cansız bedeni bulunan Narin'in bedeninde ilk bulgulara göre de kesici bir aletle öldürüldüğü bilgisi yer almadı. Ayrıca ilk bulgulara göre Narin'in, boğularak öldürüldüğü üzerinde duruluyor. Vücuttaki kırıkların ise cesedinin üzerine konulan kayalar sebebiyle olduğu iddia ediliyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

"Cesedi bana muhtar verdi"

Sabah'ın haberine göre, Soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan bir kişi, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.