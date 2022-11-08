Nar kabuğunun faydaları Saraçoğlu: Taze nar kabuğu çayı nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Nar kabuğunun zararları

Kış aylarının gözde meyvesi olan nar, içeriğindeki vitamin ve antioksidanlar insan vücudunu baştan aşağı temizliyor. Her derde deva olan bu şifalı meyvenin kabuklarını sakın çöpe atmayın. Eğer her soyduğunuzda bu meyvenin kabuklarını çöpe atıyorsanız büyük yanlış yapıyorsunuz. İbrahim Saraçoğlu'nun 'Gizli silahım' dediği narı bu tarifle tüketin ve tüm hastalıklardan korunun. Peki narın faydaları neler? Narın kabuğu hangi hastalıklara iyi geliyor? Cilde faydaları neler? İşte İbrahim Saraçoğlu'nun gizli silahım dediği narın saymakla bitmeyen faydaları...

Nar kabuğu Ne ise yarar?

Nar kabuğu, çay olarak tüketilebilir. Araştırmaların, nar kabuğunun kötü huylu kolesterolü azalttığı, beta hücrelerini artırarak diyabetli hastalara, kalp ve damar hastalarına suyuna göre çok daha önemli faydalar sağlar. Nar kabuğunda bulunan ellagik asit antioksidan, antimutajen ve antikanser özelliklere sahiptir. Çalışmalar meme, yemek borusu, cilt, bağırsak, prostat ve pankreas kanserlerinde antikanser özelliğini göstermiştir.

İBRAHİM SARAÇOĞLU HASTALIKLARA KARŞI GİZLİ SİLAHI

Havaların soğumasıyla birlikte grip vakaları giderek arttı. Özellikle öksürük, halsizlik ve burun akıntısıyla başlayan grip belirtileri insan vücudunu aşırı yıpratıyor. Bunun için en doğal çözüm ise bol bol meyve tüketmek. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, soğuk algınlığı ve gribe iyi gelen gizli silahını açıkladı. Nar kabuklarıyla yapılan bu tarif sizi tüm hastalıklara karşı koruyor. Tek yudumuyla bağışıklık sisteminiz tavan yapacak. İşte nar kabuğuyla yapılan kür tarifi...

NAR KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Bir su bardağı artırma su

Bir yemek kaşığı nar kabuğu

3 tane karabaş otu

Yapılışı

Bir cezveye suyu koyun su kaynarken nar kabuklarını ve karabaşı ufalayarak atın. 8 dakika kaynadıktan sonra süzüp içiniz Günde 1 ya da 2 bardak tüketin.

Taze nar kabuğu çayı nasıl yapılır?

Sıra çayın yapımına geldi: Cezveye 100 ~150 gr kadar su ekleyelim, yaklaşık 1 su bardağı su ediyor. Su iyice kaynasın, kaynayınca içerisine 2-3 gr kadar kurutulmuş nar kabuğu atalım. 3gr'mı geçmesin çünkü çay biraz acı oluyor, nar kabuklarını da ekleyince 5 dk kaynasın. Şeker ile tatlandırılabilir.

NAR KABUĞUNUN FAYDALARI

Vücudu, kalbi, mideyi ve diş etlerini kuvvetlendirir. Mide iltihabı ve ağız yarası için faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser hücrelerinin gelişmesine engel olarak, başta akciğer, meme, cilt, kolon ve prostat kanseri olmak üzere kansere karşı vücudu korur.

Nar kabuğu faydaları tıpkı meyvesi gibi saymakla bitmiyor! İşte o şifalı etkilerini sizler için sıraladık!

-Nar kabuğu yüksek oranda C vitamini içerir. C vitamini eksikliği birçok hastalığa neden olabilir. Bu nedenle özellikle kış aylarında yaşanan grip, bronşit, boğaz ağrısı gibi hastalıklarda tedavi edici özelliktedir.

-Birçok diş macununun içerisinde de ekstresi bulunur. Diş sağlığına da oldukça faydası olduğu bilinen kabuğun, kemikleri ve dişleri güçlendirdiği bilinir.

İçerisinde yüksek oranda bulunan antioksidan kolesterolün düzenlenmesini sağlar.

-Antioksidan vücudun toksinlerden arınmasına da yardımcı olur.

-Bir diğer faydası ise en çok sorulan sorulardan biridir: Nar kabuğu ishale iyi gelir mi? Evet ishale iyi gelir.

-Kaynatılmış suda 10 dakika demlenerek içilen su hem ishali tedavi eder hem de enfeksiyona sebep olan bağırsaktaki bakterilerin üzerinde etki sağlar.

-Nar kabuğu hemoroid tedavisinde de kullanılır. Yapılan bazı araştırmalara göre nar kabuğunun kansere karşı da önleyici özelliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle cilt kanserine karşı etkilidir. Bu nedenle nar kabuğunun cilde faydaları da oldukça çoktur.

-Cildin yenilenmesini sağlarken aynı zamanda güneş ışınları gibi zararlı dış etkenlere karşı da korur. Nar kabuğu doğal beslenmeye ve bitkilere önem veren Hindistan gibi ülkelerde ecza dolaplarında yer alır.

-Şeker ve kalp hastalığına da iyi gelir.

Peki, nar kabuğu özütü nasıl kurutulur? Nar kabuğunu ufalayarak gölgede ya da 40 ila 50 dereceyi geçmeyecek ortamlarda kurutabilirsiniz. Kuruttuğunuz nar kabuklarını serin bir yerde saklayarak uzun süre boyunca kullanabilirsiniz.

NAR KABUĞU ZAYIFLATIR MI?

Antioksidan metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlar. Bu nedenle içeriğinde yüksek oranda antioksidan bulunduran nar kabuğu diyet programlarında da sıklıkla kullanılır.

Sindirim sisteminin rahatlamasını sağlayan besin aynı zamanda çok önemli bir yağ yakıcıdır; dolayısıyla spor programlarınızda daha hızlı yağ yakabilmek için kullanabilirsiniz.

Nar kabuğu suyunun faydaları arasında besleyici özelliğinin bulunması diyet esnasında vücudunuzun gerekli vitaminleri almasını da sağlar. Bu sırada bağışıklık sisteminiz de güçlenir. Bu etkisi sayesinde spor ve diyet programlarınızda enerji verir.

Hepimizin bildiği gibi zayıflamayı engelleyen şeyler biri de iştahımızın açık olmasıdır. Nar kabuğu bu sorunu da çözer. İştahı azaltır ve tokluk hissini arttırır.

Yüksek lifli bir besin olduğu için sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına olanak tanır.

NAR KABUĞU NASIL TÜKETİLİR?

Dilerseniz çay olarak, dilerseniz salatalarda ve hatta dilerseniz yemeklerde bile kullanabilirsiniz.nNar kabuğunu çay olarak tüketecekseniz küçük parçalar halinde isterseniz tek başına isterseniz diğer çaylarla bir arada tüketebilirsiniz.

Bir diğer yöntem olarak kurutulmuş kabukları toz haline getirerek yiyeceklerin içerisine katmaktır. Toz haline getirilen nar kabuğu süt, ayran gibi soğuk içeceklerin içerisine katılabilir ya da kahvaltılarda süt ve meyveyle hazırladığınız yulaf karışımınızın üzerine bir çay kaşığı eklenebilir.

Salatalarda sıklıkla kullanılan nar ekşisi yerine zeytinyağı, limon ve tuzla hazırladığınız sosların içerisine tozundan dökebilirsiniz. Yine yemeklerin yanında sıklıkla tüketilen yoğurdun içinde toz haline getirilmiş kabuğu yiyebilirsiniz. Bazı ülkelerde yemeklerin ve tatlıların içerisinde de kullanılan tozu, yakışacağını düşündüğünüz yemeklerde kullanabilirsiniz.

Nar kabuğunun faydaları Saraçoğlu

Uzmanlar içerisinde bulunan ellagik asitin bazı hastalıkları önlemeye ve iyileştirmeye yardımcı olduğunu söyler. Nar kabuğu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilir. Özellikle nar kabuğundan yapılan tarifler belli hastalıklara karşı koruyucu özelliktedir.

İshale nar kabuğu

Bir diğer faydası ise en çok sorulan sorulardan biridir: Nar kabuğu ishale iyi gelir mi? Evet ishale iyi gelir. Kaynatılmış suda 10 dakika demlenerek içilen su hem ishali tedavi eder hem de enfeksiyona sebep olan bağırsaktaki bakterilerin üzerinde etki sağlar. Nar kabuğu hemoroid tedavisinde de kullanılır.

Nar kabuğunun zararlarıNar Kabuğunun Zararları

Kaşıntıdan deride şişmeye kadar farklı yan etkilere yol açabilen nar kabuğu aynı zamanda boğazda tahrişe ve kurdeşen dökmesine de sebep olabilir. Nar kabuğunun en ciddi yan etkileri ise nefes darlığıdır.