Nar ekşili soslarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi olan ve çiğ köfte sektörünün gelişmesi ile birlikte hayatımızda daha sık yer almaya başlayan nar ekşileri ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kardiyoloji uzmanı, elindeki nar ekşisi markasının ‘içindekiler’ kısmını göstererek, gıda üzerinden oynanan oyunu işaret etti.

‘Nar ekşili sos’

Bolca tüketilen üründe, narın olmadığını belirten vatandaş, “Nar ekşisi diye satılan ürünlerin bazılarında nar oranı %1'in altında. Bu görseldeki üründe ise hiç nar yok. Renklendirici, asitlik düzenleyici ve tabi bolca glukoz şurubu var. ‘Nar ekşili sos’ adı altında bolca şeker tüketiyorsunuz bilginiz olsun” ifadelerini kullandı.