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Spor "Napoli'yi özlüyorum"
Spor

"Napoli'yi özlüyorum"

Trabzonspor'un yıldız orta sahası Marek Hamsik, Napoli'yi çok özlediğini ve tatillerinde sürekli şehre gittiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 11:57:00 -
"Napoli'yi özlüyorum"

Trabzonspor'un yıldız orta sahası Marek Hamsik, İtalya basınından 'napolimagazine' adlı haber sitesine konuştu.

Eski takımı Napoli'nin ligdeki şampiyonluk iddiasını değerlendiren Marek Hamsik, "Şampiyonluk için uzun bir zaman var. Fakat Napoli avantajlı durumda" diye konuştu.

Napoli'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Frankurt için dikkatli olmaları uyarısı yapan tecrübeli futbolcu, "Geçen yıl Avrupa Ligi'ni kazandılar. Ancak Napoli'yi çeyrek finalde görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Hamsik, Napoli'nin başarısının tesadüf olmadığını belirterek, 'Yeni transferlerle Napoli yeni ve kalıcı bir başarı yakalayabilir' diye konuştu.

Slovak futbolcu, Napoli'de forma giyen, milli takımdan arkadaşı olan Lobotka'ya da, "Ona her zaman inandım. Takımın yıkıcı bir futbol oynamasında önemli bir rol üstleniyor." şeklinde övgüde bulundu.

Napoli'yi özlüyor musun sorusuna ise "Elbette özlüyorum. Tatillerimde sık sık Napoli'ye geleceğim. Yazın Napoli'den arkadaşlarımla görüşmek istiyorum." karşılığını veren Hamsik, daha önce de futbolu bıraktıktan sonra İtalyan ekibinde çalışmak istediğini açıklamıştı.

Hamsik röportajı 'Forza Napoli' sloganıyla bitirdi.

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Yorumlar

erdal

bunun gibi bir tanede gs de var gelmeyeydiniz size kırmızı başlıklı mum mu yolladık
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