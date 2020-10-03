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Spor Napolili Eljif Elmas'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Napolili Eljif Elmas'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:17:00 -
Napolili Eljif Elmas'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Makedon futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Takımın geri kalanına yapılan testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

Napoli'nin geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, bu sezon Serie A'da 2 maçta forma giyip 1 gol attı.


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