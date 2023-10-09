Napoli evinde hezimete uğradı
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, konuk ettiği Fiorentina'ya 3-1'lik skorla yenildi.
Ligin 8. hafta mücadelesinde, son şampiyon Napoli karşısında Fiorentina, Josip Brekalo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Napoli, devrenin uzatma dakikalarında Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Fiorentina, 63. dakikada Giacomo Bonaventura'nin golüyle 2-1 öne geçerken, 90+3. dakikada Nicolas Gonzalez ile bulduğu golle maçı 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Napoli 14 puanda kalırken, Fiorentina ise 17 puana yükseldi.
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