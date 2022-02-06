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Gündem

Nankörlükte sınır tanımamış: Devletin 113 bin 800 dolar ödediğini inkara kalkıştı!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik alçakça paylaşımda bulunan eski Milli sporcu ve Survivor yarışmacısı Derya Büyükuncu’nun nankörlüğünü yayında gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 12:42:00 -

Eski Milli sporcu ve Survivor yarışmacısı Derya Büyükuncu, bir önceki günlerde COVİD-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin düzeysiz bir paylaşımda bulunmuş, sosyal platform kullanıcıları aracılığıyla linç edilir edilmez hesaplarını gizliye almıştı. Yaşanan durumun ardından geçmiş fotoğrafları yaşanan Büyükuncu’nun, Cüneyt Özdemir karşısında ter döktüğü görüldü.

"Nankörlükte sınır tanımıyor”

Cüneyt Özdemir'in CNN Türk'te yayınlanan "Cüneyt Özdemir ile" programına konuk edilen Derya Büyükuncu'nun, devletten aldığı bursu hiçe sayarak "Açım aç, ne aldığımın önemi yok" demesine karşılık Özdemir'in "Ne demek önemli değil, burada 113 bin 800 dolar ödendiği söyleniyor" ifadeleri karşısında ter döktüğü görüldü. O video sosyal medyada gündem oldu.

 

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Yorumlar

SEDAT KALFA

TERBİYE YOKSUNU .. GİT YUNAN VATANDAŞI OL ..
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Abdullah birisi

Haram zıkkım olsun
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