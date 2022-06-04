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Medya Namuslular da en az 'sürtükler' kadar cesur olmalı!
Medya

Namuslular da en az 'sürtükler' kadar cesur olmalı!

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, "Namuslular da en az sürtükler kadar cesur olmalı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 22:20:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, kendilerine "sürtük" diyenlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu söylemesine tepki göstermelerini eleştirdi.

Erdoğan'ın ifadelerinin çarpıtılıp, "kadınlara hakaret" yaygarası koparıldığını söyleyen Uğurlu, "Namuslular da en az sürtükler kadar cesur olmalı." mesajı verdi.

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