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Dünya Namibya'da geçici cumhurbaşkanı yemin etti
Dünya

Namibya'da geçici cumhurbaşkanı yemin etti

Yeniakit Publisher
2024-02-05 02:28:00 -
Namibya'da geçici cumhurbaşkanı yemin etti

Namibya'da Cumhurbaşkanı Hage Geingob'un hayatını kaybetmesinin ardından ülkede geçici Cumhurbaşkanı Nangolo Mbumba yemin etti.

Ülkede kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını yaşamını yitiren Geingob, yardımcısı Mbumba Namibya'nın geçici cumhurbaşkanı olarak yemin ederek göreve başladı.

Mbumba, yaptığı açıklamada, ulusun bir "kurtuluş ikonunu" kaybettiğini belirtti.

Ülkede bu yıl sonunda yapılacak seçimlerde aday olmayı düşünmediğini kaydeden Mbumba, "Amacım bir okul müdürü olmaktı, bunu da başardım ve şimdi Namibya halkına kısa bir süreliğine başkanları olma onurunu bana bahşettikleri için teşekkür etmeliyim." dedi.

Namibya'da 82 yaşındaki Geingob, kanser tedavisinin sürdüğü başkent Windhoek'teki Lady Pohamba Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.

Mart 2015'te cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Geingob'un bu yıl ikinci ve son dönemini bitirmesi bekleniyordu.
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Kaynak: AA

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