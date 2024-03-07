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Yerel Namazda gelen ölüm
Yerel

Namazda gelen ölüm

Yeniakit Publisher
2024-03-07 16:53:00 -
Namazda gelen ölüm

Kastamonu’da namaz kılmak için camiye giden şahıs, namaz kıldığı sırada rahatsızlandı ve Hakk'a kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Saraçlar Mahallesinde ikamet eden 74 yaşındaki Hacı Ahmet Güney, akşam namazı için Akveri Camisine gitti. Camide namaz kılındığı sırada fenalaşan Ahmet Güney, yere yığıldı. Cemaat tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandı. Camiye gelen sağlık ekipleri, Güney’in vefat ettiğini belirledi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılan Güney’in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip vefat ettiği Akveri Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Araç’ın Alınören köyünde aile kabristanlığına defin edildi.

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