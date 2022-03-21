"Namaza başladım" diyen Tuba Ünsal'a o isimden destek

Mevlüt Tezel, namaz kılmaya başladığını açıkladığı için bir kısım çevreler tarafından linç edilen ünlü oyuncu Tuba Ünsal'a sahip çıktı. Tezel, "Siz hiç Hristiyan bir oyuncunun 'Artık pazar ayinlerini kaçırmıyorum' dediğinde gündem olduğunu gördünüz mü?" sorusunu sorarak olayın büyütülmemesi gerektiğini belirtti. İşte Sabah gazetesindeki o yazının ilgili bölümü:

"Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın namaza başladığını açıklaması gündem oldu. (...) Tahmin edeceğiniz gibi Ünsal sosyal medyada linç edildi. (...) Hâlbuki ortada büyütülecek bir olay yok. Normalde bu açıklamalar gündem bile olmamalı.

Siz hiç Hristiyan bir oyuncunun "Artık pazar ayinlerini kaçırmıyorum" dediğinde gündem olduğunu gördünüz mü? Sanki Ünsal farklı, beklenmedik bir şey yapıyor diye linç edilmesi trajikomik! (...)"