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Yerel Namaz eğitimini başarıyla tamamlayan 200 çocuk şükür namazı kıldı...
Yerel

Namaz eğitimini başarıyla tamamlayan 200 çocuk şükür namazı kıldı...

Yeniakit Publisher
2023-03-25 17:51:00 -
Namaz eğitimini başarıyla tamamlayan 200 çocuk şükür namazı kıldı...

Batman'da 7-10 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen 15 günlük namazı öğrenme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte namaz eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklar, şükür namazı kıldı.

Kur'an Nesli Platformu Batman Koordinatörlüğünce, "Hayat Namazla Güzeldir" temasıyla 15 günlük namaz eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve ilk kez namazla tanışan çocuklara yönelik bir program düzenlendi.

Asrı Saadet Camiinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa katılan çocuklar tarafından ilahi ve şiirler seslendirildi. Programda çocuklara temsili başarı belgesi verildi.

Yapılan duanın ardından programda, namaz eğitimini başarıyla tamamlayan çocuklar cemaatle 2 rekât şükür namazı kıldı.

Yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kur'an Nesli Platformu Batman Koordinatörü Rıdvan Üzümcü, şehrin farklı yerlerinde her ay çocuklara yönelik 15 günlük namaz eğitimi verdiklerini, ardından da bir final etkinliği düzenlediklerini söyledi.

"Amacımız çocukları namazla buluşturup kötülüklerden alıkoymaktır"

Kur'an Nesli Platformu Batman Koordinatörlüğü olarak ocak ayından bu yana yaklaşık 500 çocuğun eğitimlerini tamamlayıp ilk kez namazla tanışmalarına vesile olduklarını vurgulayan Üzümcü, şunları söyledi:
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"Amacımız namazla tanışmış yeni bir nesil yetiştirmektir. 'Hayat namazla güzeldir' sloganımızın da amacı budur. İnşallah her ay bu tür programlarımız devam edecektir. Ocak ayından şimdiye kadar 500 çocuğu namazla buluşturduk. Nesil bozulmaktadır. Önlemini almazsak daha da kötüye gidecek. O yüzden ailelerin de bu konu üzerinde daha hassasiyetle durmalarını istiyoruz. Amacımız da çocukları namazla buluşturup kötülüklerden alıkoymaktır."(İLKHA)

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