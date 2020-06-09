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Ekonomi

Nallıhan’da İpek Böceği yetiştiriciliği ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Belediyesi tarafından Ozan Mahallesi’nde yapılan İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi faaliyetine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:32:18 -
Nallıhan’da İpek Böceği yetiştiriciliği ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Belediyesi tarafından Ozan Mahallesi’nde yapılan İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi faaliyetine devam ediyor.


Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın bölgeye kazandırdığı tesisle bu dönemde de vatandaşlar çiftçiliğin yanı sıra ipek böceği yetiştirerek ev ekonomisine katkıda bulunuyor.


Ozan Mahallesi’nde çoğu aile yılda bir defaya mahsus olmak üzere ipek böceği yetiştiriyor. Üreticiler, aldıkları 4-5 paketteki 22 kilogram olan ipek böceklerini dut ağacının yapraklarıyla besleyerek, 40-45 gün sonra 220 kilograma ulaştığında satıyor. İpek böceği yetiştiriciliği Ozan Mahallesi ve bölge mahallelerde her geçen gün artarken, üreticiler ipek böceği üreterek aile bütçelerine ek gelir sağlıyor.

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