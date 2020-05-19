  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dövizde aşağı yönlü dönem gözler SWAP anlaşmalarında

İşte faiz tuzağının resmi 10 bin al, 20 bin öde

Banka adına aramalar arttı vatandaş tedirgin oldu

Siparişler veriliyor kargolar gecikiyor

Merkez’den uyumlu rapor
için kalan
Aktüel

Nallıhan’da 19 Mayıs kutlamalarında gökyüzünü yamaç paraşütçüleri kapladı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, yamaç paraşütü ekipleri tarafından Türk bayraklı ve flamalı uçuşlar gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:21:46 -
Nallıhan’da 19 Mayıs kutlamalarında gökyüzünü yamaç paraşütçüleri kapladı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, yamaç paraşütü ekipleri tarafından Türk bayraklı ve flamalı uçuşlar gerçekleştirildi.


Nallıhan’da bulunan bin 740 metre yükseklikteki take off’dan 30 pilotun önderliğinde uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü ekibi uçuşları sırasında havada Türk Bayrağı ve flama açtılar. Etkinlik, Nallıhan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında balkonlardan ilgiyle izlendi.


Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Öğretmen Pilotu olan Akın Süslü, 20 yıldır uçuş yaptığını ve 12 yıldır da yamaç paraşütü öğretmenliği yaptığını belirterek, "Atamızın bizlere armağan ettiği bu bayramı kutlayarak Nallıhan halkına görsel şölenler eşliğinde uçuşlar yapıyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı