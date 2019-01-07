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Naksan Holding'in firari yöneticileri için kırmızı bülten

Gaziantep'te yürütülen FETÖ davasında, Naksan Holding eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı çıkarıldı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:05
Naksan Holding'in firari yöneticileri için kırmızı bülten

Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olarak bilinen Naksan Holding'in firari isimleri Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu’nun Amerika’daki lüks yaşamları AA tarafından görüntülenmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:05
  1. Gaziantep
  2. naksan holding
  3. Osman Nakıboğlu

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