Koronavirüs pandemisi sürecinde nakdi ücret desteği ödemeleri epey araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre ödeneklerin yatacağı tarih belli oldu. Koronavirüs sebebiyle işverenler tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara ödenen ödenek sorgulamaları hız kazandı. Yeni yılda nakdi ücret ödemeleri devam edecek mi?

Nakdi ücret desteği ödemesi 2021'de devam edilecek mi?

Mayıs ayında 3.2 milyondan fazla çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Haziran ayında normalleşme süreci ile birlikte faaliyete yeniden geçen işyerlerine normalleşme desteği verilmeye başlandı ve ekim ayına gelindiğinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı 900 binlere kadar geriledi; 1.2 milyondan fazla çalışan da normalleşme desteğinden yararlandı.

Nakdi ücret desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Ocak 2021'e kadar uzatıldı. Süre uzatımına ilişkin cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.