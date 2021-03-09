Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yattı mı? Şubat ücretsiz izin parası yattı mı?
Ücretsiz izin parası yattı mı? Koronavirüs salgını sürecinde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı ödeniyor. Alınan son kararla söz konusu ödeme 2 ay daha uzatıldı. Vatandaşlar şubat ayı ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, nakdi destek maaşı ne zamana yatar?
Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay nakdi destek maaşı yatırılıyor. Asgari ücret zammının ardından 1168 TL olan ödeme 1420 TL’ye çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin maaşı 2 ay daha uzatıldı. Peki, şubat ayı ödemeleri yatırıldı mı?
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yattı mı? Şubat ücretsiz izin parası yattı mı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından vatandaşlara ödemeleri yatırılmaya başlandı.
İşkur sisteminde ıban numarası bulunanların maaşları hesaplarına yatırılacak. Sistemde bilgisi olmayanların ödemesi ise PTT şubelerinden yapılacak.