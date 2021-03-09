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Ekonomi Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda olacak
Ekonomi

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Nakdi Ücret Desteği alanların merakla beklediği açıklama Bakan Selçuk tarafından yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:29:00 -
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

2 ay daha uzatıldı

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

IBAN'ı olmayan PTT'den alacak

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

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