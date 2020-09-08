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Aktüel Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
Aktüel

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:04:28 -
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

ANKARA (AA) - Ücretsiz izne ayrılan işçilerin ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi "0-2-4" olanlara bugün, "6-8" olanlara 9 Eylül'de yapılacak.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.


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